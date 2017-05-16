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TRABZON'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALI


TRABZON'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALI
Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:40
Puan Ver : Trabzon'da Çatışma: 1 Asker Yaralı(10/10)10


Açılan ilk ateşte bir uzman çavuş yaralandı. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi.





KAÇIŞ YOLLARI TUTULDU



Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi. Vatandaşlar, operasyonu yürüten askerlere, teröristleri bölgedeki kaçabileceği yerler konusunda bilgi veriyor, güzergahı gösteriyorlar. Bölgede oturan kimi vatandaşlar ise silahlanarak operasyona destek vermek için hazır bekliyor. Daha önce de Ordu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin sızma yapma amacıyla yaptığı girişimler halkın askerle birlikte silahlanarak operasyona çıkmasıyla püskürtülmüştü.



 



kaynak:ensonhaber








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