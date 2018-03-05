Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya bir taraftar girdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki maçın 65. dakikasında Trabzonsporlu bir taraftara sahaya girdi ve Türk bayrağı açtı. Daha sonra Türk bayrağını yere seren taraftar, üzerinde secdeye yattı.

TARAFTARLAR "ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ" TEZAHÜRATI İLE DESTEK VERDİ

Taraftarın sahaya girdiği anlarda tribünler ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Kaynak: haberinburada