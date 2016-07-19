TRABZON'DA 2 ŞEHİT, 5 POLİS VE 1 SİVİL YARALI
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka ilçesinde yol kontrol uygulaması sırasındaki terörist saldırıda 2 polis memurunun şehit olduğunu, 5 polis memuru ve bir sivil vatandaşın yaralandığını bildirdi.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 08.30'da Maçka ilçesinde yol kontrol uygulaması yapmak üzere görevli emniyet mensuplarına terörist saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 2 polis memurunun şehit olduğunu, 5 polis memuru ve bir sivil vatandaşın yaralandığını belirtti.
Yavuz, eylemi gerçekleştirenlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığını kaydetti.
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