TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU! İŞTE SÜRPRİZ KADROLAR
Spor Toto Süper Lig 24. haftanın son maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇLARINDAN NOTLAR:Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçta Beşiktaş rakibine 35-32'lik üstünlük sağladı (22B).Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabildi (5B 6M). Bu galibiyet, Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıktığı ilk derbi maçında gelmişti (22 Ağustos 2015, 2-1).Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son beş lig maçında yenilmedi (3G 2B). Bu, siyah beyazlıların bu deplasmanda elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanındaki son 10 lig maçının altısında gol yemedi.Trabzonspor ligde oynadığı son beş derbi maçında yenilgi yüzü görmedi (1G 4B). Bu, Karadeniz ekibinin Mart - Kasım 2010'dan bu yana derbilerde elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi (6 maç).
Kaynak: haberinburada
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