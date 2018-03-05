Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı
Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti

TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU! İŞTE SÜRPRİZ KADROLAR


Trabzon'da 11'ler belli oldu! İşte sürpriz kadrolar
Tarih : 05 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Trabzon'da 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar(9/10)5

Spor Toto Süper Lig 24. haftanın son maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇLARINDAN NOTLAR:

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçta Beşiktaş rakibine 35-32'lik üstünlük sağladı (22B).Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabildi (5B 6M). Bu galibiyet, Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıktığı ilk derbi maçında gelmişti (22 Ağustos 2015, 2-1).Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son beş lig maçında yenilmedi (3G 2B). Bu, siyah beyazlıların bu deplasmanda elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanındaki son 10 lig maçının altısında gol yemedi.Trabzonspor ligde oynadığı son beş derbi maçında yenilgi yüzü görmedi (1G 4B). Bu, Karadeniz ekibinin Mart - Kasım 2010'dan bu yana derbilerde elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi (6 maç).

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzon  Da  11  Ler  Belli  Oldu  İşte  Sürpriz  Kadrolar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER