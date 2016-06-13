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TRABZON MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU


TRABZON MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Tarih : 13 Haziran 2016, 09:07
Puan Ver : Trabzon Merkezli 10 İlde Fetö/Pdy Operasyonu(10/10)9


Trabzon merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon, Ankara, İstanbul, Van, Ardahan, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Hatay ve Osmaniye'de 67 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 33'ü Trabzon olmak üzere 44 şüpheli, "FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi olduğu, dini duyguları istismar etmek suretiyle 'burs, zekat ve kurban parası' adı altında örgüte finans sağlandığı" iddiasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu, gözaltına alınanlar arasında eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin de yer aldığı belirtildi.



Sağlık kontrollerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.








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