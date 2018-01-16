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Trabzon Limanı'nın Halka Arzına Onay

TRABZON LİMANI'NIN HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzına onay verdi.

Tarih : 16 Ocak 2018, 10:30
Puan Ver : Trabzon Limanı'nın Halka Arzına Onay(8/10)4

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzına onay verdi. Paylar 15,50 liradan halka arz edilecek.

YÜZDE 30'U HALKA ARZ OLACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre kurul, Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ'nin 21 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'una karşılık gelen ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın halka arz edilmesini onayladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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