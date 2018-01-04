Albayrak Grubu'nun işletme hakkına sahip olduğu ve stratejik konumdaki Trabzon Limanı halka arza ediliyor.

Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'u Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlayacak. Toplantı, Doğu Karadeniz'in en büyük limanı konumunda bulunan Trabzon Limanı'nın halka arzı dolayısıyla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ev sahipliğinde gerçekleşecek.

HALKA ARZ FİYATI 15,50 LİRA

Albayrak Grubu'nun 2033 yılına kadar işletme hakkına sahip olduğu Uzakdoğu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan İpek Yolu'nun önemli kapısı Trabzon Limanı 2018 yılında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek ilk halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Deniz Yatırım liderliğinde borsaya açılacak olan Trabzon Limanı'nın halka arz fiyatı 15,50 TL olarak belirlendi.

EN AZ YÜZDE 70'İ NAKİT DAĞITILACAK

Deniz Yatırım küçük yatırımları ödüllendirmek için halka arza 50 adet ve üzerinde başvuran her bir yatırımcıya 1 adet bedelsiz pay hediye edilecek.

Nakit yaratma kabaliyeti yüksek Trabzon Limanı önümüzdeki 5 yıl dağıtılabilir karının en az yüzde 70'ini nakit dağıtmayı planlıyor.

Toplam şirket degerinin 325,5 milyon TL halka arz büyüklüğünün ise 97 milyon TL olacağı belirtildi. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada