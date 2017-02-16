TRABZON KAR ALTINDA ÇALIŞTI
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazartesi günü sahasında yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kar altında gerçekleştirdi
Bordo-mavililer, kentte dün gece başlayan ve etkili olan yağışa rağmen Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldığı belirtildi. Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi.
kaynak:habertürk
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