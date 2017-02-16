Trabzon Kar Altında Çalıştı
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trabzon kar altında çalıştı

TRABZON KAR ALTINDA ÇALIŞTI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazartesi günü sahasında yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kar altında gerçekleştirdi

Tarih : 16 Şubat 2017, 15:21
Puan Ver : Trabzon Kar Altında Çalıştı(7/10)7


Bordo-mavililer, kentte dün gece başlayan ve etkili olan yağışa rağmen Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.



Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldığı belirtildi. Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trabzon  Kar  Altında  Çalıştı    haber

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