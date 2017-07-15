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Trabzon ilk hazırlık maçında tat vermedi

TRABZON İLK HAZIRLIK MAÇINDA TAT VERMEDİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında MTK Budapeşte'ye 2-1 yenildi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Trabzon İlk Hazırlık Maçında Tat Vermedi(5/10)1

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geldi. Mücadele MTK Budapeşte'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo Mavililer, 10. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti.. 35'te Sandor Torghelle, penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk devre bu skorla tamamlandı.

TORGHELLE SKORU BELİRLEDİ

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sandor Torghelle skoru 2-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca MTK Budapeşte maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'da yeni transfer Joraj Kucka da forma giydi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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