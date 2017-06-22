TRABZON HASIRI REKORA KOŞUYOR
Külçe ve hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan Trabzon hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor.
Külçe ve hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan Trabzon hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin ilmek ilmek örülmesiyle yapılan hasır takılara çeşitli şekiller verilebiliyor.
Hasır örücüleri, bir araya getirdikleri altın telleri hasıra dönüştürmelerinin ardından şehir merkezindeki altın işleme atölyelerine getiriyor. Buradaki ustaların elinde son şekilleri verilen hasırlar, özellikle yeni evlenecek çiftler için kuyumculardaki vitrinlerde yerini alıyor.
kaynak:mynet
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