TRABZON, EREN İÇİN AYAKTA! İYİ Kİ VARSIN EREN!
Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçına, Maçka'daki saldırıda hayatını kaybeden Eren Bülbül için hazırlanan pankartla çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahaya Maçka'daki saldırıda yaşamını yitiren Eren Bülbül için hazırlanan pankartla çıktı.
Bordo-Mavili futbolcuların bu davranışı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.
ASBAŞKAN AÇIKLAMIŞTI
Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konuyla ilgili olarak dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli taraftarlarımız. Takımımız yarın sahaya şehidimiz Eren Bülbül için hazırlanan #ErenİyikiVarsın pankartıyla çıkacak" ifadelerine yer vermişti.
Kaynak: haberinburada
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