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Trabzon Çaykara'da Dağdan Kopan Kayalar Yola Düştü, Felaketten Kıl Payı Dönüldü

TRABZON ÇAYKARA'DA DAĞDAN KOPAN KAYALAR YOLA DÜŞTÜ, FELAKETTEN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dağdan kopan devasa kaya parçaları yola düştü. O esnada yoldan geçen yayalar ve bir araç kaya altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Trabzon Çaykara'da Dağdan Kopan Kayalar Yola Düştü, Felaketten Kıl Payı Dönüldü(5/10)1

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl'de dağdan kopan dev kaya kütlesi yola düştü. Bu sırada yoldan geçmekte olan bisikletliler, yayalar ve bir araç son anda dev kayanın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DEV KAYA KÜTLELERİ YOLA YUVARLANDI

Olay, Trabzon'un turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de perşembe öğle saatlerinde meydana geldi. Bir parkın yakınında; bisikletliler, yayalar ve bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dev kaya kütlesi yerinden koparak yuvarlanmaya başladı. Bunu farkeden bir kişi yoldakileri bağırarak uyardı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kaya yola düştüğü sırada vatandaşın uyarısıyla otomobil ve bisikletliler hızlarını arttırarak kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Bir bisikletli kayanın geldiğini gördükten sonra geri dönerek kurtulmayı başardı. Vatandaşın uyarısı ile facianın eşiğinden dönülmesi ve yaşananlar parkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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