

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bugün Lüksemburg'un Differdange 03 takımını konuk edecek.







Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Ivaylo Stoyanov yönetecek. Stoyanov'un yardımcılıklarını Veselin Dobriyanov ve Georgi Slavov yapacak. Nikola Popov dördüncü hakem olarak görev alacak.







UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 sezondur ön eleme turlarını geçerek kaldığı gruplardan da çıkma başarısı gösteren bordo-mavililer, 46 gün sonra resmi karşılaşma oynayacak. En son geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 30 Mayıs'ta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, ligde en erken resmi karşılaşmaya çıkacak takım olacak.