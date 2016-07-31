

WLAN teknolojisi her ne kadar avantajlı görünse de birçok dezavantajı da beraberinde getiriyor. Örneğin büyük bir ofis ve eviniz var ise tek başına bir kablosuz çözüm yeterli kalmayabilir. Online oyun oynamayı seviyorsanız WLAN'daki gecikmeler sizi çıldırtabilir. Benzer bir durum kablosuz ortamda HD Videolar seyretmek veya IP kameradaki görüntüleri izlemek de zaman zaman tam bir eziyete dönüşebilir.



Bu tarz durumlarda genelde WLAN Repeater ile bir çözüm aranır. WLAN genişleticiler her ne kadar erişim alanını yükseltseler de kaynak cihaz ile kurduğu bağlantı kalitesine bağlıdırlar. Bu bağlantı kötü olursa, kapsama alanı genişlemiş olsa bile veri transfer hızında ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Tabi bir de şunu unutmamak gerekiyor. Ortamdaki kablosuz cihazların sayısı Kablosuz ağ yapısının performansını doğrudan etkiliyor. En etkili çözüm ise ikinci bir WLan erişim noktasını kablolu olarak ilk WLAN istasyonuna bağlamak ve bu sayede de WLAN ağ performansını arttırmak. Ya da çok daha basit ve etkili bir çözüm olan bir Powerline ürününü tercih etmek.



TP-Link yukarıda anlattığımız WLAN örneği için çok güzel bir çözüm üretti. TP-Link TL-WPA4530KIT olarak adlandırılan bu çözüm iki adet Powerline adaptörden oluşuyor. İlk Powerline adaptörü üzerinde bir priz ve iki adet Ethernet bağlantısına sahip. İkinci Powerline adaptör ise üç adet Ethernet ve 802.11ac kablosuz ağ standardı ile kendisini farklılaştırıyor. Bunun anlamı, evin ve ofisinizin uzak bir köşesinde elektrik hatları üzerinde ağ bağlantınızı kurabilmeniz ve ikinci adaptör sayesinde de yeni nesil bir kablosuz ağ geçidi oluşturabilmeniz.



Kolay kurulum



TP-Link TL-WPA4530KIT, AV500 ve AC750 ürünlerinden oluşuyor. Ürünlerin kurulumu oldukça basit. WLAN teknolojisine sahip olmayan ürünü ADSL modem ya da bir Router'a Ethernet üzerinden bağlıyorsunuz. WLAN destekli ürün ise aynı ağ şebekesine sahip olan uzak noktadaki bir fişe takıyorsunuz. TP-Link Powerline ürünlerin önemli bir artısı farklı marka Powerline ürünleri ile de sorunsuzca çalışabilmesi. Yani elinizde farklı marka Powerline ürünleri var ise ağınızı genişletmek oldukça kolay. Her iki adaptörü fişe takmanız yeterli. Ağ kurulumu işte bu kadar basit. Aynı zamanda kablosuz ağın kurulumunu da yapmış oluyorsunuz. Kablosuz ağın şifresini, Powerline cihazın altındaki barkod 'dan okuyabilirsiniz.