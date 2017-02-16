TP-Link'in yeni nesil menzil genişletici ürünü olan TP-Link RE450 , fütüristtik tasarımı ve en güncel kablosuz teknolojisi olan 802.11ac standardını desteklemesi ile, meraklı gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.



TP-Link'in yeni nesil menzil genişletici ürünü olan TP-Link RE450 , fütüristtik tasarımı ve en güncel kablosuz teknolojisi olan 802.11ac standardını desteklemesi ile, meraklı gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.



Ev veya ofisinize bir kablosuz ağ kurdunuz. Fakat mimariden dolayı veya duvarın kalınlıklarından dolayı istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Hatta bazı noktalarda kablosuz ağ sinyalinin olmadığını fark ettiniz. Bu tür durumlarda, mutlaka kablosuz ağınızı genişleten bir ürüne ihtiyaç duyulur. Örneğin bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz TP-Link RE450 gibi.



Tasarım



TP-Link RE450, yeni nesil 802.11ac standardını destekleyen çift kanallı bir kablosuz ağ genişletici ürünü. İlk olarak sıra dışı ve fütüristtik tasarımı ile ilgi çeken bu ürün yuvarlak hatları ve detayları ile beğenimizi kazandı. Ön tarafta frekans bantlarını ve ürünün çalışıp çalışmadığını gösteren üç adet bilgi LED'in yanı sıra ağ bağlantısını kolaylaştıran WPS düğmesi bulunuyor. Üst kenarlarda ise, hareket edebilen üç adet harici anten konumlandırılmış durumda. Sol kenarda Gigabit Ethernet bağlantısı ve sağ kenarında da LED ve güç düğmesi yer alıyor.



TP-Link RE450 ile beraber bir güç adaptörü verilmiyor. Arka kısmında bulunan bağlantı ile bu ürünü direkt prize takabiliyorsunuz. Bu esasında ortam şartlarına göre iyi bir avantaj yaratabilir. Sonuçta TP-Link RE450 ile kablo salatası ile uğraşmıyorsunuz. Bunun karşılığında boyutunun büyük olması da sorunlara neden olabilir. Örneğin bu ürünü mutlaka duvardaki prize takmanız gerek. TP-Link RE450'yi çoklu priz girişli uzatma kablosuna taktığınızda, boyutundan dolayı diğer priz girişlerini engelleyecektir.



Çift kanal desteği



TP-Link RE450'nin kurulumu ve kullanımı oldukça basit. Ürünü prize taktıktan sonra, haberleşmesini istediğiniz modemin ve ürünün üzerindeki WPS düğmelerine aynı anda basmanız yeterli. Saniyeler içinde bağlantı kurulacak ve modem'in kablosuz şifresi ile istediğiniz yerden giriş yapabileceksiniz. Modem üzerinde bir WPS düğmesi olmadığı durumda, TP-Link RE450'nin Web ara yüzünden kurulumu başlatmanız gerekiyor. WEB arayüzündeki kurulum daha çok ağ ürünleri ile haşır neşir olan kişilere yönelik olduğunu hatırlamakta fayda var.



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