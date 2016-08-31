Neffos C5 Max model telefon 13M piksel ön kamerası, kullanımı kolaylaştıran özelliklerine karşın uygun fiyatıyla akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyen her kesime hitap ediyor.



Neffos C5 Max model telefon 13M piksel ön kamerası, kullanımı kolaylaştıran özelliklerine karşın uygun fiyatıyla akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyen her kesime hitap ediyor.



İlk akıllı telefonunu Mayıs ayında satışa sunan TP-Link, Neffos'un yeni modelini de tüketicilerin beğenisine sundu. C5 serisinin en üst modeli olan Neffos C5 Max, 13M piksel arka ve 5M piksel geniş açılı ön kameraya sahip. “Keşfetmeye hazır mısın?” sloganıyla satışa sunulan ürün 849,90 TL (KDV dahil) fiyata sahip.



5.5 inç FHD ekranı olan Neffos C5 Max, 8 çekirdekli, 64 bit 1.3 Ghz işlemciye sahip. 2GB belleği (RAM) 16GB ROM a sahip olan telefon, dahili yonga seti ile 4G LTE teknolojisini destekliyor. Özelleştirilmiş Android 5.1 işletim sistemi bulunan telefon, kişiselleştirilmiş bir arayüzle doğal, renkli, zahmetsiz işlem yapmayı sağlıyor.



Kolay kullanımlı, karmaşık olmayan ve uygun fiyatlı bir seçenek olan Neffos C5Max, görüntü ayrıntılarını ve renkleri daha iyi yakalayabilen kamerası ile fotoğraf çekmeyi ve görüntülü sohbeti daha keyifli hale getiriyor. F2.0 lens açıklığı sayesinde karanlık ortamlarda da fotoğraf çekebilen telefon, ön tarafta yer alan 5M piksel geniş açılı kamera ile öz çekimlerde (selfie) de başarılı sonuç almayı sağlıyor.



Çift SIM kart (iki SIM kartta da 4G desteği var) ve çift bekleme özellikli Neffos C5 Max, iş ve kişisel telefon numaralarını ayrı tutma, aynı anda farklı mobil paketlere abone olma gibi konularda kullanıcılara özgürlük sağlıyor. 32GB'a kadar SD kart desteği sunan telefon, kullanımı daha keyifli hale getiren bazı özelliklerle donatılmış. Bunlardan biri olan Akıllı Mod özelliği sayesinde 8 farklı görüntü tipi için (İnsan, Manzara, Gece, vb) renk, parlaklık ve zıtlık ayarları otomatik olarak yapılabiliyor. Ayrıca 30 farklı filtre ile sanatsal fotoğraflar çekmek de mümkün. Jest ve gülümseme yakalama, güzelleştirme, zafer (V) hareketi gibi modları sayesinde fotoğraf çekmeyi daha eğlenceli hale getiren Neffos C5 Max, pil koruyucu, temizleyici, uygulama yöneticisi, veri kullanım denetçisi gibi telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayan pek çok sistem özelliği ile birlikte geliyor.







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