

İlk akıllı telefonunu Mayıs ayında satışa sunan TP-LINK, Neffos'un yeni modelini de Türkiye'ye getiriyor. C5 serisinin en üst modeli olan Neffos C5 Max, çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak. 13M piksel arka ve 5M piksel geniş açılı ön kameraya sahip olan ürün, “Keşfetmeye hazır mısın?” sloganıyla tüketicilere ulaştırılacak.



5.5 inç FHD ekranı olan Neffos C5 Max, dahili yonga seti ile 4G LTE teknolojisini destekliyor. Özelleştirilmiş Android 5.1 işletim sistemi bulunan telefon, kişiselleştirilmiş bir arayüzle doğal, renkli, zahmetsiz işlem yapmayı sağlıyor.



Neffos C5Max, kolay kullanımlı, karmaşık olmayan ve uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Çift SIM kart (iki SIM kartta da 4G desteği var) ve çift bekleme özellikli Neffos C5 Max, iş ve kişisel telefon numaralarını ayrı tutma, aynı anda farklı mobil paketlere abone olma gibi konularda kullanıcılara özgürlük sağlıyor. 32GB'a kadar SD kart desteği sunan telefon, kullanımı daha keyifli hale getiren bazı özelliklerle donatılmış.



Neffos C5 Max'in Ağustos ayı içinde Türkiye'de satışa sunulacağı ve fiyatının da o tarihte belli olacağı açıklanıyor