TP-LINK'in geliştirdiği CPE520 model dış ortam ağ çözümü, 20 km erişim gücü ile geniş açık alana sahip işletmelerde güçlü ve kesintisiz WiFi sağlıyor. Kolay kurulup kullanılan ürün, aynı zamanda uygun maliyetli bir ağ çözümü.



TP-LINK, açık alan kablosuz ağ çözümlerine yeni bir ürün daha ekledi. Noktadan noktaya ya da noktadan çok noktaya kesintisiz veri transferi için kullanılan dış mekan erişim noktası (access point) olan CPE520, güçlü özelliklere sahip ve uygun maliyetli bir çözüm. Cihaz sadece daha temiz ve sinyal çakışmalarına daha dayanıklı 5GHz frekans bandında yayın yapıyor. Bu nedenle 2.4GHz destekli alıcılar için merkezi internet dağıtımı yapmak üzere alan kaplama uygulamaları yerine, uzun mesafelerde veri aktarımı sağlamak amacıyla noktadan noktaya veya noktadan çoklu noktaya bağlantı uygulamaları için daha ideal.















Uzun mesafe veri aktarımında karşılıklı en az iki erişim noktası halinde kullanılan ve açık alanda WiFi sinyallerinin iletilmesini sağlayan bu çözüm, örneğin geniş alana yayılmış bir fabrikada IP kamera görüntülerini merkez ofise iletmede kullanılabiliyor. Bir başka örnek de altyapı dolayısıyla internet hizmeti alınamayan kırsal noktalar için bu alana internet hizmeti olan bir kasaba veya yerleşim noktasından internet taşıma amaçlı köprüleme uygulamaları.







Dış mekanlar için özel olarak üretilen CPE520, 16dBi gücünde 2×2 çift-kutup yönlü yerleşik antene sahip. MIMO teknolojisine sahip bu antenler, WiFi sinyallerini açık alanda uzak noktalara taşırken, düşük gürültü paraziti ile daha net ve kaliteli sinyal iletiyor. Bu sayede 20 km mesafeye WiFi sinyallerini eriştirebilen ürün, yüksek kalitede antenin yanı sıra her tür hava koşuluna dayanabilen yüksek kaliteli kasaya da sahip. Bu sayede eksi 30 ile artı 70 derece hava sıcaklıklarında ve her tür iklim koşulunda çalışabiliyor.







Qualcomm Atheros serisi üst düzey yonga seti ile kusursuz çalışan CPE520, elektriz prizi olmayan yerlere de PoE (Power over Ethernet) desteği sayesinde (60 metreye kadar) kurulabiliyor. TP-LINK'in MAXtream TDMA teknolojisi sayesinde ağ ölçeği ne kadar büyürse büyüsün performans kaybetmeyen ürün, Pharos Kontrol yazılımı ile son derece kolay yönetilebiliyor. Pharos sayesinde cihaz bulma, durum izleme, yazılım güncelleme ve ağ bakımı gibi işlemler tek bir merkezden yapılabiliyor.







Birden fazla çalışma modu (AP / İstemci / Köprü / Tekrarlayıcı / AP Yönlendirici / AP İstemci Yönlendirici-WISP) sayesinde dış mekanlar için güçlü bir WiFi ürünü olan CPE520, KDV dahil 102 USD fiyatıyla aynı zamanda uygun maliyetli bir çözüm.







