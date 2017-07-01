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toyota'nın hybrid ürün gamına auris de eklendi

TOYOTA'NIN HYBRİD ÜRÜN GAMINA AURİS DE EKLENDİ

Toyota'nın Auris Hybrid modeli ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor. Auris Hybrid ÖTV teşvikiyle birlikte 99 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:27
Puan Ver : Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi(5/10)6


Toyota'nın Auris Hybrid modeli ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor. Auris Hybrid ÖTV teşvikiyle birlikte 99 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 99 bg'lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motorun bir arada bulunduğu Auris Hybrid, kombine olarak 136 beygir güce sahip. Bununla birlikte Toyota Auris Hybrid'in sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor. Toyota; CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve son olarak Auris Hybrid ile birlikte Türkiye'deki ürün yelpazesini genişletti.








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