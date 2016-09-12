

TÜRKİYE'nin 2011 yılında 250 milyon Euro'luk çok büyük bir yatırımı nasıl elinin tersiyle ittiğini, 5 yıl sonra Polonya'nın Varşova şehrinde çok net bir şekilde anlaşıldı. Japon otomotiv devi Toyota'nın yeni nesil hafif ticari araç modeli 'Proace'nin test sürüşü 2011 yılında kaçan büyük fırsatı gözler önüne serdi. Yapılan işbirliği sonrası PSA Peugeot Citroen Grubu tarafından Fransa'da Toyota için üretilen bu yeni modelin aslında 2011 yılında Türkiye'de üretilmesinin yolunu açacak gelişmeler yaşanmış ancak Maliye Bakanlığı'ndan vize alamamıştı. 2010 yılında Türk yetkililerinin bastırmasıyla Türkiye'yi hafif ticari araç üretimi için yatırım radarına alan Toyota, FiatDoblo ve Ford Transit Connect sınıfında yer alacak bir model üretimi için ekip kurmuş ve çalışmalara başlamıştı. Toyota, bu projenin pilot uygulaması için de ilk olarak Adapazarı fabrikasında ürettiği Verso'nun ticari araç versiyonunu geliştirmişti.







TİCARİYE BENZEMİYOR







MPV sınıfında yer alan ve boyutları mevcut ticari araç pazarındaki rakiplerine yakın olan Verso'nun ticari versiyonuyla ilgili Avrupa'dan ve Türkiye'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan tüm tip onay belgeleri alınmış ve üretim başlamıştı. Bu aracın başarılı olması halinde yeni nesil ticari araç projesinin devreye girmesi bekleniyordu. Ancak araç satışa sunulacağına yakın, Maliye Bakanlığı, 'Bu araç ticariye benzemiyor. Binek versiyonu ile aynı dış görüntüye sahip' diyerek, Türkiye'de ticari olarak satışına izin vermedi. Üretilen 1000 araç elde kalmış, zararına normal binek vergisiyle satılmıştı. Bu Toyota'nın üst yönetiminde büyük hayal kırıklığı yaratırken, Japonlara alınan kararı izah etmek oldukça zor olmuştu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, o günlerde zoru başarıp Toyota'yı ikna ettiklerini belirterek, "Ama sonra fırsatı kaçırdık. Toyota, hafif ticari araç projesi için ağırlıklı olarak mühendislerden oluşturulan ekibi dağıttı. Bu ekip tarafından geliştirilerek, Adapazarı'nda üretilmesi planlanan ticari araç projesi askıya alındı" demişti.







TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEKTİ







Toyota, bu hayal kırıklığı sonrası hafif ticari araç projesini rafa kaldırdı. Ancak Avrupa'da bu pazarın büyümesine sessiz kalamayarak PSA Grubu'yla bir işbirliği yaptı. Bu işbirliğinin sonucu ortaya Fransa'da 3 marka için üretilen hafif ticari araç modeli çıktı. Toyota, PSA Grubu'nun istedikleri geliştirmelerle birlikte ürettikleri araca 'Proace' ismini verdi ve yıl sonunda Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. 2017 yılı şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak aracın 3 farklı tipte 'van' ve tek tipte binek versiyonu bulunuyor. Ticari aracın 8 koltuklu binek versiyonunun ismi ise Proace 'Verso'. Toyota Türkiye'nin davetiyle katıldığımız Varşova lansmanı sırasında konuştuğumuz Ali Haydar Bozkurt, 2011 yılında çok büyük bir fırsatın kaçtığını yineleyerek, "O zaman Maliye izin verseydi belki şu an bu araç değil ama başka bir ticari araç modeli Türkiye'de üretiliyor olur. Hem de bu araç yüzde 100 Toyota'nın geliştirip ürettiği model olurdu" dedi.