Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

toyota'dan dünyada bir ilk! sadece türkiye'de...

TOYOTA'DAN DÜNYADA BİR İLK! SADECE TÜRKİYE'DE...

Otomotiv sektöründe yeniliklerin öncü markası Toyota, yine bir ilke imza atarak dünyanın ilk 'interaktif showroom'unu" Türkiye'de kullanıma sunuyor.

Tarih : 17 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Toyota'dan Dünyada Bir İlk! Sadece Türkiye'de...(5/10)2


"İnteraktif Showroom" uygulaması ile Toyota showroom'una, bilgisayarlar ya da akıllı telefonların ekranından herhangi bir ücret ödemeden bağlanılabilecek. Böylece showroom'daki satış danışmanının gözünden modeller her türlü detayına kadar incelenebilecek.



Hololens teknolojisiyle geliştirilen sistemden yararlanmak için görüntülü görüşme uygulamalarından birini bilgisayarlara veya akıllı telefonlara indirmek yeterli olacak. Toyota, müşterilerin showroom'a gelmesine gerek kalmadan, showroomu onların ayağına götürmüş olacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "interaktif showroom" uygulamasının yeni bir döneme öncülük edeceğini belirterek "Toyota ilklerin markasıdır.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Toyota  Dan  Dünyada  Bir  İlk  Sadece  Türkiye  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER