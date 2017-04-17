Otomotiv sektöründe yeniliklerin öncü markası Toyota, yine bir ilke imza atarak dünyanın ilk 'interaktif showroom'unu" Türkiye'de kullanıma sunuyor.



"İnteraktif Showroom" uygulaması ile Toyota showroom'una, bilgisayarlar ya da akıllı telefonların ekranından herhangi bir ücret ödemeden bağlanılabilecek. Böylece showroom'daki satış danışmanının gözünden modeller her türlü detayına kadar incelenebilecek.



Hololens teknolojisiyle geliştirilen sistemden yararlanmak için görüntülü görüşme uygulamalarından birini bilgisayarlara veya akıllı telefonlara indirmek yeterli olacak. Toyota, müşterilerin showroom'a gelmesine gerek kalmadan, showroomu onların ayağına götürmüş olacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "interaktif showroom" uygulamasının yeni bir döneme öncülük edeceğini belirterek "Toyota ilklerin markasıdır.







kaynak:ahaber