O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

toyota'dan bir geri çağırma operasyonu daha!

TOYOTA'DAN BİR GERİ ÇAĞIRMA OPERASYONU DAHA!

Japon hava yastığı üreticisi Takata'nın hatalı ürünleri; insanların hayatını tehlikeye atacak nitelikte. Otomobil devi Toyota, 1.5 milyona yakın aracı daha geri çağırdı.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 10:13
Puan Ver : Toyota'dan Bir Geri Çağırma Operasyonu Daha!(10/10)12


Japon hava yastığı üreticisi Takata'nın hatalı ürünleri; insanların hayatını tehlikeye atacak nitelikte. Otomobil devi Toyota, 1.5 milyona yakın aracı daha geri çağırdı.



Japon hava yastığı üreticisi Takata'nın sorunlu ürünleri, 60 milyondan fazla aracın geri çağırma operasyonuna maruz kalması ile sonuçlandı. Takata hava yastıklarının zamanında açılmaması veya yeterince şişmemesi ciddi problem yaratabilirdi. Neyse ki henüz; Büyük T. cephesinde hiçbir ölümlü kaza gerçekleşmedi. Yine de; Toyota ikinci kez bir geri çağırma operasyonu düzenledi. 1.5 milyon otomobil, acilen servise davet edildi.



Takata'nın hava yastıkları; sadece Toyota tarafından değil, Honda, Hyundai, Mazda gibi pek çok otomobil şirketi tarafından kullanılıyor. Bu nedenle şirketler, sorunlu olduklarını düşündükleri araçları fark ettikleri anda, kullanıcıları uyarıyor. Takata'nın sorunlu ürünü, daha önce de, 2010 ve 2012 arasında üretilen Prius ve Lexus CT200h modellerini etkilemişti. Hatanın farkına varan Japon dev, şimdi olduğu gibi, o dönemde de gerekeni anında yapmıştı.



Hava yastığı probleminden, Türkiye ve Avrupa'da satılan otomobiller etkilenmedi. Bu nedenle içiniz rahat edebilir.



Captain America Civil War, Gişeyi Kapattı!








Etiketler: Toyota  Dan  Bir  Geri  Çağırma  Operasyonu  Daha    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER