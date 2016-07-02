

Japon hava yastığı üreticisi Takata'nın hatalı ürünleri; insanların hayatını tehlikeye atacak nitelikte. Otomobil devi Toyota, 1.5 milyona yakın aracı daha geri çağırdı.



Japon hava yastığı üreticisi Takata'nın sorunlu ürünleri, 60 milyondan fazla aracın geri çağırma operasyonuna maruz kalması ile sonuçlandı. Takata hava yastıklarının zamanında açılmaması veya yeterince şişmemesi ciddi problem yaratabilirdi. Neyse ki henüz; Büyük T. cephesinde hiçbir ölümlü kaza gerçekleşmedi. Yine de; Toyota ikinci kez bir geri çağırma operasyonu düzenledi. 1.5 milyon otomobil, acilen servise davet edildi.



Takata'nın hava yastıkları; sadece Toyota tarafından değil, Honda, Hyundai, Mazda gibi pek çok otomobil şirketi tarafından kullanılıyor. Bu nedenle şirketler, sorunlu olduklarını düşündükleri araçları fark ettikleri anda, kullanıcıları uyarıyor. Takata'nın sorunlu ürünü, daha önce de, 2010 ve 2012 arasında üretilen Prius ve Lexus CT200h modellerini etkilemişti. Hatanın farkına varan Japon dev, şimdi olduğu gibi, o dönemde de gerekeni anında yapmıştı.



Hava yastığı probleminden, Türkiye ve Avrupa'da satılan otomobiller etkilenmedi. Bu nedenle içiniz rahat edebilir.



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