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toyota yeni harita servisini duyuracak!

TOYOTA YENİ HARİTA SERVİSİNİ DUYURACAK!

Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni bir harita sistemini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni harita servisi, gerçek zamanlı Google Street View gibi çalışacak.

Tarih : 25 Aralık 2015, 11:41
Puan Ver : Toyota Yeni Harita Servisini Duyuracak!(9/10)9


Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni bir harita sistemini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni harita servisi, gerçek zamanlı Google Street View gibi çalışacak.



Sürücüsüz araçlar, otomatik sürüş modu ve daha fazlası son yıllarda otomotiv endüstrisinde görmeye alıştığımız yeniliklerden oldu. Tesla, Google, Ford gibi markalar bu teknolojilerle sıkça anılırken şimdi sırada Toyota var. Toyota'nın resmi YouTube sayfasında paylaşılan bir video yeni harita sisteminin nasıl çalışacağına dair ilk ipuçlarını gösteriyor.



Gerçek zamanlı olacak!



Söz konusu servis geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte gündeme geldi ancak Toyota detaylı bilgiler için CES 2016'yı işaret etti. CES 2016, önümüzdeki ay 6-9 Ocak tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.



Toyota'nın yeni servisi GPS verileri ile araç kameralarından alınan görüntüleri birleştirecek. Toplanacak olan çok sayıda bilgi Toyota sunucuları tarafından işlenecek ve gerçek zamanlı görüntüler GPS aracılığı ile servis edilecek. Böylece araçlar için bir çeşit sanal harita oluşturulacak. Oluşturulan gerçek zamanlı sanal haritalar otonom yani kendi kendine giden sürücüsüz araçlara yollanacak. Yol durumu, trafik akışı, trafik tabelaları ve yol çalışmaları bu sayede araçlara anında iletilmiş olacak. Sürücüsüz araçlar yaygınlaşana kadar araç sürücüleri de bu bilgilerden faydalanacak.



Toyota bu yeni servis için “yüksek hassasiyet” vurgusu yapıyor. Çünkü çok sayıda bilgi senkronize olarak gerçek zamanlı işlenecek. Bu sayede sürücüsüz araçların en önemli problemlerinden biri çözülmüş olacak. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



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