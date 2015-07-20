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toyota yeni aracına gopro yuvası entegre edecek

TOYOTA YENİ ARACINA GOPRO YUVASI ENTEGRE EDECEK

Popüler aksiyon kamerası GoPro'nun başarılı performansı onun başarısı ardındaki en önemli sebep.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:37
Puan Ver : Toyota Yeni Aracına Gopro Yuvası Entegre Edecek(7/10)4


Popüler aksiyon kamerası GoPro'nun başarılı performansı onun başarısı ardındaki en önemli sebep. Rakiplerine oranla daha yüksek fiyatlara sahip olmasına rağmen satış rakamları düşmeyen ve giderek daha fazla kullanıcı kazanan GoPro şimdi de Toyota ile işbirliğine başlıyor.



Toyota'nın 2016 yılında piyasaya süreceği arazi aracı Tacoma'da, standart özellik olarak, dahili bir GoPro yuvası yer alacak. Toyota mühendisleri, “müşterilerimize hangi ürünleri kullanıp kullanmayacaklarını dikte etmek istemiyoruz ancak GoPro ekibi ile işbirliğimiz sayesinde, yeni Tacoma araçlarımızda GoPro'nun kullanımını daha pratik hale getirdik,” açıklamasını yaptılar.



Yeni araçlar 2016 yılında piyasaya çıkacak ve bazı otomobil bayilerinin Tacoma'ları satın alacak müşterilere, bu yeni özellik nedeniyle, bir de GoPro kamerası hediye etmesi bekleniyor.








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