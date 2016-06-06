O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Toyota Üretimi Türkiye'ye Kaydırıyor

TOYOTA ÜRETİMİ TÜRKİYE'YE KAYDIRIYOR

Japon Toyota, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'de toplam otomobil satışlarındaki yerli üretim oranını yüzde 78'e çıkardı. Yani Japon markanın sattığı her 100 otomobilden 78'i Türkiye'den.

Tarih : 06 Haziran 2016, 09:22
Puan Ver : Toyota Üretimi Türkiye'ye Kaydırıyor(10/10)12


Japon Devi Toyota Üretimi Türkiye'ye Kaydırıyor



Japon Toyota, Türkiye'de satışlarda adeta yerli atağına kalktı. 2015 yılında Türkiye'de her sattığı 100 araçtan 74'ünü Adapazarı'nda üreten Japon otomotiv devi bu yılın ilk 5 ayında bu oranı yüzde 78'e çıkardı. Yani ilk 5 ayda sattığı her 100 araçtan 78'i Türkiye'de üretilen otomobillerden oluştu.



Böylece Toyota Türkiye'de Tofaş'tan sonra otomobil satışlarında yerli üretim oranı en yüksek ikinci marka oldu. Türkiye'de üretilen Corolla ve Verso ile yerlilik oranında çıtayı hızla yükselten Toyota, bu yıl Adapazarı'nda üretip kasımda Türkiye'de satışa sunacağı ilk kompakt SUV modeli C-HR ile de seviyeyi yüzde 81'e çıkarmayı hedefliyor.








Etiketler: Toyota  Üretimi  Türkiye  Ye  Kaydırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER