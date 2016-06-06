

Japon Devi Toyota Üretimi Türkiye'ye Kaydırıyor







Japon Toyota, Türkiye'de satışlarda adeta yerli atağına kalktı. 2015 yılında Türkiye'de her sattığı 100 araçtan 74'ünü Adapazarı'nda üreten Japon otomotiv devi bu yılın ilk 5 ayında bu oranı yüzde 78'e çıkardı. Yani ilk 5 ayda sattığı her 100 araçtan 78'i Türkiye'de üretilen otomobillerden oluştu.







Böylece Toyota Türkiye'de Tofaş'tan sonra otomobil satışlarında yerli üretim oranı en yüksek ikinci marka oldu. Türkiye'de üretilen Corolla ve Verso ile yerlilik oranında çıtayı hızla yükselten Toyota, bu yıl Adapazarı'nda üretip kasımda Türkiye'de satışa sunacağı ilk kompakt SUV modeli C-HR ile de seviyeyi yüzde 81'e çıkarmayı hedefliyor.