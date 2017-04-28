

Toyota Türkiye Fabrikası'nda 2016'da 150 bin adet araç üretimi sağlanırken 2017 yılında yaklaşık yüze 90 artışla bu rakamın 280 bin adete çıkması hedefleniyor. Geçen yıla kadar 3 bin çalışanının olduğu fabrikada, C-HR modelinin üretimine başlanmasıyla toplam istihdam 5 bine ulaştı.



Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye Fabrikası'nda, üretim adetlerinde 2015 yılına göre yüzde 39 artış sağlandı. Üretimin büyük bir kısmını Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'da bulunan 97 ülkeye ihraç eden fabrika, toplamda 1,7 milyar avroluk yatırıma sahip.







Fabrikada 2016'da yaklaşık 155 bin adet üretilen otomobillerden yüzde 49'unu Corolla, yüzde 28'ini Toyota C-HR ve yüzde 23'ünü Verso modelleri oluşturdu. C-HR'ın üretimdeki payının artırılması planlan fabrikada, 2017 yılı içerisinde üretilecek otomobillerin yüzde 63'ü Toyota C-HR, yüzde 28'i Corolla, yüzde 9'u Verso olması amaçlanıyor.







kaynak:ahaber