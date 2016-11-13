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Toyota Hilux dev bir hayal kırıklığı yarattı!

TOYOTA HİLUX DEV BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!

Eğer yeni nesil Toyota Hilux satın alırsanız, kesinlikle ama kesinlikle virajlara hızlı girmemenizi öneririz.

Tarih : 13 Kasım 2016, 12:03
Puan Ver : Toyota Hilux Dev Bir Hayal Kırıklığı Yarattı!(9/10)10



1950'li yıllardan beri gerçekleştirdiği güvenlik testleriyle dünyada büyük üne kavuşan ve alanında uzman bir kadrodan oluşan İsveçli Teknikens Varld bu kez de Pick-Up sınıfını mercek altına aldı. Daha önce 2007 yılında Toyota Hilux ile geyik testi tabir edilen engelden kaçış testinde ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı.




Japon Devi, Rakiplerinin Gerisinde Kaldı!



Toyota Hilux‘ın manevra sırasında takla atacak duruma gelmesi o dönemde dikkati çekerken, ekip bu kez aynı durumu Yeni Toyota Hilux ile yaşadı. Yapılan testlere Ford Ranger, Mitsubishi L200, Isuzu D-MAX, Volkswagen Amarok, Dodge Ram ve Nissan Navara gibi pick-up sınıfının önemli modelleri katıldı.



Manevralarda tüm araçlar güvenli şekilde parkuru tamamlarken, sıra Yeni Toyota Hilux‘a geldiğinde ortaya şaşırtan görüntüler çıktı. Rakiplerinin başarıyla geçtiği bu testte Toyota Hilux korkutucu görüntüler sergilerken, araç takla atmaktan “son anda” kurtuldu.



Kısacası gelişmiş ESP sistemleri bile bu ağırlıktaki bir pick-up ve Toyota gibi zirve markalardan birinden bile yetersiz kaldı. Lakin Toyota'nın rakiplerinin çoğu testleri geçmeyi başardı. Eğer Japon üreticiyi biraz tanıyorsak, özellikle pek çok mühendisin işten çıkarıldığını ve çıkarılacağını söylememiz mümkün.



Türkiye'de satılan hali hazırdaki Hilux modellerinin başlangıç fiyatı ise 77.000 TL seviyesinde. Üst donanım seviyelerinde bu miktar 115.000 TL'ye kadar tırmanabiliyor.








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