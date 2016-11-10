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toyota, hangi aracını banttan indirdi ?

TOYOTA, HANGİ ARACINI BANTTAN İNDİRDİ ?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Toyota'nın Türkiye'deki faaliyetleri, çeyrek asrı geride bırakıyor. Toyota, Türkiye'den memnun, Türkiye de Toyota'dan memnun.

Tarih : 10 Kasım 2016, 10:10
Puan Ver : Toyota, Hangi Aracını Banttan İndirdi ?(10/10)11


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Toyota'nın Türkiye'deki faaliyetleri, çeyrek asrı geride bırakıyor. Toyota, Türkiye'den memnun, Türkiye de Toyota'dan memnun.



İnşallah bu birliktelik bu şekilde devam edecek." dedi. Çelik, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tesislerinde C-HR'nin üretim hattından çıkışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni modelin Toyota ve Sakarya için hayırlı olmasını diledi.



Türkiye'de bu yıl otomotiv sektöründe birçok yeni yatırımın yapıldığına, kapasitenin arttığına, yeni model ve tasarımların devreye girdiğine şahit olduklarını aktaran Çelik, 15 Temmuz sonrası Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe duyanlara, haksızca Türkiye'nin notunu düşürenlere en iyi cevabın, bu tür yatırımlar ve açılışlar olduğunu kaydetti. Çelik, yerli ve yabancı ayrımı yapmadıklarına, bu ülkede üretim yapan herkesin kendileri için yerli olduğuna işaret ederek, "Bu ülkede üretim yapan her firma bizim başımızın tacıdır. Toyota'nın Türkiye'deki faaliyetleri, çeyrek asrı geride bırakıyor.



Toyota, Türkiye'den memnun, Türkiye de Toyota'dan memnun. İnşallah bu birliktelik bu şekilde devam edecek. İnanıyorum ki Toyota, Türkiye'deki yatırımlarını daha da artıracak." diye konuştu.



 



kaynak:haber46

 








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