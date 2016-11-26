

Toyota cephesinin özellikle, “sınıfına göre” uygun fiyatıyla dikkat çeken S.U.V modeli CH-R, ülkemiz bantlarından çıkıp dünya ile buluşacak.







Toyota Otomotiv, CH-R modelini tanıtmaya başladı, hatta fiyat öncelikli TV reklamlarını görüye çıkardı.



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin 22 yıldan beri devam eden otomobil üretim tecrübesinin ve yüksek mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olan Toyota C-HR projesi 350 milyon Euro'luk yatırımla gerçekleştirildi. Toyota C-HR ile yıllık 150 bin adet olan üretim kapasitesi 280 bin adede çıkarken, İŞKUR programları aracılığıyla 2 bin kişi için ek istihdam olanağı yaratıldı. Yaratılan ek istihdamla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanı sayısı 5 binin üzerine çıkarken, önümüzdeki dönemde işe alımların devam edeceği belirtildi. Japonlar; Türkiye'nin 22 yılda gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı ise 1.7 milyar Euro'ya ulaştı.



Toyota C-HR'ın yanı sıra aynı hatta Corolla ve Verso modellerinin de üretimine devam edecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Eylül ayında üç vardiya üretime geçerek, günlük üretimini 960 adede çıkardı.



ABD ve Kanada'nın da dahil olduğu 45 ülkeye ihracat



Toyota C-HR'ın, Avrupa pazarından sonra, en büyük ihracat pazarı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleri olacak. Toyota C-HR, Tayvan, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında olduğu toplam 45 yeni pazara daha Sakarya'dan ihraç edilecek. Üretim bu yıl yüzde 33, 2017 yılında ise yüzde 140 oranında artacak, ihracat oranı ise yüzde 90'a çıkacak. Böylece Toyota Otomotiv Sanayi, Toyota C-HR ile Türkiye'nin otomotiv ihracatına büyük katkı sağlayacak.











Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover



C-HR, Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve ilk crossover olurken, Japon Otomotiv Sanayi Türkiye ise Yeni Global Platform'da (TNGA) Japonya dışında üretim yapan ilk fabrika unvanını taşıyor. Gövde dayanıklılığını daha da artıran Yeni Global Platform, sağladığı düşük ağırlık merkezi sayesinde daha güvenli ve keyifli sürüş imkanı sunarken, diğer yandan aynı platform üzerinde ortak parçaların kullanılabilmesine olanak vererek verimlilik artışı da hedefliyor.



C-HR'ın barındırdığı Yeni Global Platformun gereksindirdiği yeni teknoloji yatırımları da yan sanayiler tarafından bu süreçte gerçekleştirilmiş durumda. Buna paralel olarak kaliteli ve istenilen miktarda üretim yapılabilme potansiyeli artırılmış oldu. Toyota C-HR projesi ile birlikte mevcut durumda, ilave 8 firma dahil olmak üzere toplam 87 yerel yan sanayi ile çalışma gerçekleştiriliyor.



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Hiroshi Kato, ”Ürettiğimiz araçların yüksek kalitesi sayesinde bu önemli projeye Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye atandı. Bu Toyota'nın fabrikamıza olan bakışının ve güveninin en önemli göstergesidir. Sadece Avrupa'da değil, global düzeyde de en iyi fabrikalardan biriyiz. Çalışmalarımızın bir ödülü olarak, bugünkü tarihi dönüm noktası, bizim için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Toyota C-HR ile şirketimizin Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasındaki konumu daha da ileriye taşınacak. Proje için, hükümetimiz ve yerel yöneticilerimizin yatırım ve istihdam ekseninde çok önemli destekleri oldu. Bunun için kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu güvene ve desteğe layık olmaya çalışacağız. Bugün bulunduğumuz yere; yetenekli, kalifiye ve işine yürekten bağlı çalışanlarımızla geldik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca yan sanayilerimize de bir ekip ruhu içerisinde yakın işbirlikleri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Otomobil devinin Avrupa Genel Müdür ve CEO'su Dr Johan van Zyl ise bazı noktaları vurguladı: “Crossover segmenti çok hızlı bir şekilde büyüyor. Büyük T, C-HR ile kompakt crossover pazarına çok güçlü bir giriş yapmış olacak. Hibrit (melez) teknolojisi, Avrupa ve global stratejimizin temelini oluşturuyor. 2020 yılına kadar, Avrupa'da sattığımız her iki araçtan birinin hibrit motorlu olmasını planlıyoruz. C-HR, bu hedefe ulaşmamıza çok büyük katkı sağlayacak. Sakarya'ya ve Türk otomotiv sanayine bu yatırım ve istihdam ile katkıda bulunuyor olmaktan son derece memnunuz. Bize bu konuda büyük katkıları olan Türk yan sanayimize ve güvenleri için Türk halkına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Firmadan İlginç Açıklamalar!



Şirketin İcra Komitesi Üyesi Moritaka Yoshida ise “Firmaca, üçüncü ve yepyeni bir modeli Türkiye'de üretme kararı aldığında, benim için hiç sürpriz olmadı. Şirketimiz global anlamda, Türkiye'deki kalite konusundaki üstünlüğünü, çalışma azmini ve güvenli çalışma konularına olan bağlılığını takdirle karşılıyor. Bu yeni modelle birlikte, küresel üretim haritasında Japon devinin artan önemini de belirtmek istiyorum. Bize göre otomobil üretimi anlamında ülkeniz gerçekten önemli ve be güzergahlar için doğru bir konumlandırma. Sonuç olarak, biz Türkiye'nin Toyota C-HR'ını sadece Avrupa için değil, dünyanın başka bölgeleri için de üretebileceğine güvendik ve inandık. Bu inancın somut bir çıktısı olarak, 2017 yılı başından itibaren T. Türkiye'nin, bizim en önemli pazarlardan biri olarak gördüğümüz Kuzey Amerika pazarına da ihracata başlayacağını açıklıyor olmaktan büyük onur duyuyorum ” şeklinde açıklama yaptı.



Japon Teknoloji Devinin Türkiye şubesi 1990 yılında kuruldu. 1994 yılında ilk defa Corolla sedan ile üretim faaliyetine başlandı. 2004 yılında Türkiye'de üretilen ilk MPV olarak üretimine başlanan Verso ile fabrikanın üretim kapasitesi yılda 100 bin adetten 150 bine çıktı. 2014 yılında üretimde 20. yılını kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2016 Şubat ayında üretmeye başlayacağını duyurduğu C-HR'ın 9 Kasım 2016 tarihi itibarıyla seri üretimine geçti. Böylelikle yıllık üretim kapasitesi 280 bin adede çıktı.







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