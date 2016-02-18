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toyota 2,9 milyon aracını geri çağırıyor

TOYOTA 2,9 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Toyota, emniyet kemeri arızası nedeniyle 2,9 milyon aracı servislere çağırıyor.

Tarih : 18 Şubat 2016, 09:37
Puan Ver : Toyota 2,9 Milyon Aracını Geri Çağırıyor(6/10)6


Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, emniyet kemerlerinde arıza nedeniyle dünya genelinde 2,9 milyon aracı servislere geri çağırma kararı aldı.



Geri çağırma kararı Temmuz 2015-Ağustos 2014 arasında üretimişRAV4 modelini ve Ekim 2005-Ocak 2016 arası üretilmiş Vanguard modelini kapsıyor.

    

Geri çağrılan araçların 1,3 milyon ABD'de, 625 bini Avrupa'da,434 bini Çin'de, 177 bini Japonya'da ve 307 bini diğer bölgelerde satıldı.








Etiketler: Toyota  29  Milyon  Aracını  Geri  Çağırıyor    haber

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