TOYOTA 2,9 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR
Toyota, emniyet kemeri arızası nedeniyle 2,9 milyon aracı servislere çağırıyor.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, emniyet kemerlerinde arıza nedeniyle dünya genelinde 2,9 milyon aracı servislere geri çağırma kararı aldı.
Geri çağırma kararı Temmuz 2015-Ağustos 2014 arasında üretimişRAV4 modelini ve Ekim 2005-Ocak 2016 arası üretilmiş Vanguard modelini kapsıyor.
Geri çağrılan araçların 1,3 milyon ABD'de, 625 bini Avrupa'da,434 bini Çin'de, 177 bini Japonya'da ve 307 bini diğer bölgelerde satıldı.
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