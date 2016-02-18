

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, emniyet kemerlerinde arıza nedeniyle dünya genelinde 2,9 milyon aracı servislere geri çağırma kararı aldı.







Geri çağırma kararı Temmuz 2015-Ağustos 2014 arasında üretimişRAV4 modelini ve Ekim 2005-Ocak 2016 arası üretilmiş Vanguard modelini kapsıyor.







Geri çağrılan araçların 1,3 milyon ABD'de, 625 bini Avrupa'da,434 bini Çin'de, 177 bini Japonya'da ve 307 bini diğer bölgelerde satıldı.