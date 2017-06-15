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toyota, 2017 yılının en değerli otomobil markası seçildi

TOYOTA, 2017 YILININ EN DEĞERLİ OTOMOBİL MARKASI SEÇİLDİ

Toyota, 2017 yılında da "Dünyanın en değerli otomotiv markası" seçildi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Toyota, 2017 Yılının En Değerli Otomobil Markası Seçildi(10/10)10


Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakarak birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı.



Marka değeri 28 milyar 660 milyon dolar olarak belirlenen Toyota, 2006 yılından itibaren yayınlanan raporda kendi sektöründe 9. kez birinci sırada yer aldı.



Toyota, son 12 yılda ortalamadan 3 kat daha fazla büyüdü.



 



kaynak:ahaber








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