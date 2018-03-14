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Tottenham'ı yıkan haber! Kane 1 ay yok

TOTTENHAM'I YIKAN HABER! KANE 1 AY YOK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın son zamanlarda yükselen performansıyla adından sıkça söz ettiren yıldız futbolcu Harry Kane, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 14 Mart 2018, 18:40
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Tottenham Kulübünden yapılan açıklamada, pazar günü Bournemouth'u 4-1 yendikleri maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan 24 yaşındaki golcünün, gelecek ay antrenmanlara katılabileceği bildirildi.

39 MAÇTA 35 GOL ATTI

Ligde gol krallığı yarışında 24 golle Liverpoollu Muhammed Salah ile zirvede bulunan Kane, bu sezon Tottenham formasıyla toplamda 39 maça çıkıp 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Tottenham, 30 haftası geride kalan Premier Lig'de 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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