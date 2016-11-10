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tottenham galatasaraylı bruma için geliyor!

TOTTENHAM GALATASARAYLI BRUMA İÇİN GELİYOR!

Tottenham, derbide Bruma'yı izleyecek Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham, Galatasaraylı yıldız için Kadıköy'e geliyor...

Tarih : 10 Kasım 2016, 15:59
Puan Ver : Tottenham Galatasaraylı Bruma İçin Geliyor!(9/10)10


Galatasaray'daki performansıyla dünyanın dikkatini çeken Bruma için en ciddi ilgilenen kulüp Tottenham. İngiltere Premier Lig takımının scout ekibi daha önce 6 kez genç Portekizli'yi izlemişti.



Maç maç futbolcunun gelişimini yakından inceleyen Tottenham, gelen olumlu raporlar doğrultusunda Fenerbahçe derbisine de bir heyet gönderecek.Tottenham'ın kesenin ağzını açması ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise 25 milyon Euro'dan aşağı bir rakama hayır diyecek.



 



kaynak:fanatik








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