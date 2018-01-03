TOTTENHAM, BEŞİKTAŞ'IN ESKİ HOCASINI ÜZDÜ
Premier Ligde Tottenham, Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvajal'in çalıştırdığı Swansea City'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'de Swansea City ile Tottenham karşı karşıya geldi.
PERDEYİ LLORENTE AÇTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fernando Llorente, 12. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.
DELLE ALLI SON SÖZÜ SÖYLEDİ
İkinci devrede Swansea City, Tottenham karşısında aradığı golü bulamadı ve Tottenham 88. dakikada Dele Alli ile skoru belirleyen golü kaydetti. Bu golle birlikte Tottenham sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
HARY KANE SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Tottenham'da Harry Kane, 68. dakikada Fernando Llorente'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 40'a çıkardı. Swansea City 14. mağlubiyetini aldı ve 16 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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