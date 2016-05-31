Dünyanın en popüler sıra tabanlı stratejisi olarak kabul edilen Total War, Total War: Warhammer, çarpıcı bir başarıya imza attı.



Dünyanın en popüler sıra tabanlı stratejisi olarak kabul edilen Total War, Total War: Warhammer, çarpıcı bir başarıya imza attı.



Total War, dünya tarihini ele alan gerçekçi oyunlarıyla pek çok satış rekoru kırdı. TW ailesi, sıra tabanlı stratejilerin en çok satan serisi unvanını kazandı. Ancak bir gün yapımcı Creative Assembly Studios ve yayıncı Sega Games'ın yöneticileri, bir toplantıda “neden daha iyisini yapmayalım” fikrinde uzlaştılar. 1981 yılından masaüstü oyunu olarak RPG tutkunlarının gönüllerini kazanan, figürleri milyonlarca satan ve 1995 yılında adım attığı PC dünyasında özellikle Warhammer 40,000: Dawn of the War ile büyük popülarite kazanan Warhammer dünyası ve Total War birleşecekti. Malum, iki seri de sıra tabanlı olmaları nedeniyle, uyumlu bir benzerliğe sahipti.



Başlarda bu fikir absürt bulundu. Ancak, ortak çalışmalar, demolar ve nice anketler, yapımın büyük bir başarı kazanabileceğine işaret etti.



Total War: Warhammer, beklenen de büyük bir başarı kazandı. Shogun: Total War, Total War: Shogun 2, Total War: Rome II, Napoleon: Total War, Empire: Total War, Medieval II: Total War, Rome: Total War, Medieval: Total War gibi efsanelerinin bulunduğu oyun evreninde, birkaç gün için yarım milyondan fazla kopya satarak, ilk hafta değerleri göz önüne alındığında tüm atalarını, açık ara geride bıraktı. Zira en çok satan Total War bile, ilk hafta içerisinde 200.000 kopyayı aşmakta zorlanmıştı.



Oyun otoritelerinin de tam puan vermesiyle, yapımın önünün fazlasıyla açık olduğunu söyleyebiliriz.



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