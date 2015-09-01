TOTAL TÜRKİYE'NİN YENİ SAHİBİ DEMİRÖREN OLDU!
otal, Türkiye`deki perakende faaliyetlerini 325 milyon euroya Demirören grubuna sattı. Fransız enerji şirketi Total, Türkiye'deki akaryakıt istasyonları ile ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarını Demirören Grubu'na 325 milyon euroya sattığını açıkladı.
Total, Türkiye'de bulunan tüm benzin istasyonlarını, ticari satışını, arzını ve lojistik ekipmanlarını 325 milyon Euro (yaklaşık 1.06 milyar TL) karşılığında demirören holding'e satmak için anlaşma imzaladı. Kesin satış anlaşması rutin onay işlemlerinden sonra gerçekleşecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar