Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.

Kaynak: haberinburada