Vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL ile Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun çektiği rap klipte "insanlığı katlederim" cümleleri dikkat çekti.

Son günlere damga vuran Çiftlik Bank CEO'su hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL ile Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun çektiği rap klipte "insanlığı katlederim" cümleleri dikkat çekti.

MİLYONLARCA DOLARIN OLDUĞU VİDEO DA PAYLAŞTI

Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'nın, olay bir paylaşımda bulunduğu ve milyonlarca doların olduğu bir video da mağdurların büyük tepkisini çekmişti.

Kaynak: haberinburada