Abd'nin 'general' Teröristi, Keskin Nişancılar Tarafından Öldürüldü!
Galatasaray'ın Yıldızı Transferi Rafa Kaldırdı
Tosun'un Uruguay'daki Kara Kutusu Osman Tutuklandı!
Sağlıkta 15 Büyük Reform! 291 İlaç Türkiye'de Üretilecek
Vergi Müfettişi 2 Milyon Liralık Rüşvet Pazarlığında Suçüstü Yakalandı
Savaş Çanları Çalıyor! Yemen, Suudi Arabistan'a 7 Füze Fırlattı
Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
İşte Rıza Çalımbay'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Favorisi
Bir Yıllık Penaltı Hasreti! İlginç Video İle Tepki Gösterdiler
İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
Uber Şoförü Dövüp Yola Atmıştı! O Tartışmanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
Metro İstasyonunun Yürüyen Merdiveni Çökmüştü! Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşi Tosun'u Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
Gündem Tosuncuk An Açıldı, Bakan Noktayı Koydu: Ensesindeyiz!
Beşiktaş'a Kötü Haber! Benfica İtalyan Devi İle Anlaştı
Rusya Şokta! Avm'deki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 48'e Yükseldi
Nato Tatbikatındaki Skandalı Deşifre Eden Binbaşı Konuştu!
Çiftlik Bank Vurgununda Sır Perdesi Aralanıyor!
Ambulansla Otomobil Çarpıştı, 6 Can Yok Oldu!

Tosun'un Uruguay'daki kara kutusu Osman tutuklandı!

TOSUN'UN URUGUAY'DAKİ KARA KUTUSU OSMAN TUTUKLANDI!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bağlantısı Osman Naim Kaya'nın tutuklandığı ortaya çıktı.

Tarih : 26 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Tosun'un Uruguay'daki Kara Kutusu Osman Tutuklandı!(6/10)2

Çiftlik Bank soruşturmasının baş faili Mehmet Aydın'ın Uruguay bağlantısı olduğu iddia edilen Osman Naim Kaya'nın Uruguay makamları tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Osman Naim Kaya Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank soruşturması kapsamında haklarında Kırmızı Bülten talep ettiği 6 kişi arasındaydı.

URUGUAY BAĞLANTILARINI SAĞLIYORDU

Bursa'dan 11 yıl önce kaynak ustası olarak gittiği Uruguay'da şimdi milyon dolarlık inşaat işleri yapan Kaya, Mehmet Aydın Uruguay'a ilk geldiğinde Aydın'ın Uruguay bağlantılarını sağlayan kişi olarak biliniyor. Mehmet Aydın'ın kullandığı ve görüntüleri basına yansıyan Ferrari de Osman Naim Kaya'nın üzerine kayıtlı... Aydın'ın Uruguay'daki mal varlığını Kaya'nın üzerine yaptığı ve Türkiye'den kaçırılan paralarla ilgili kilit isim olduğu iddia ediliyor. Uruguay makamlarıyla temasa geçilerek Kaya'nın iadesi talep edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tosun  Un  Uruguay  Daki  Kara  Kutusu  Osman  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER