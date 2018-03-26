TOSUN'UN URUGUAY'DAKİ KARA KUTUSU OSMAN TUTUKLANDI!
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bağlantısı Osman Naim Kaya'nın tutuklandığı ortaya çıktı.
Çiftlik Bank soruşturmasının baş faili Mehmet Aydın'ın Uruguay bağlantısı olduğu iddia edilen Osman Naim Kaya'nın Uruguay makamları tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Osman Naim Kaya Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank soruşturması kapsamında haklarında Kırmızı Bülten talep ettiği 6 kişi arasındaydı.
URUGUAY BAĞLANTILARINI SAĞLIYORDU
Bursa'dan 11 yıl önce kaynak ustası olarak gittiği Uruguay'da şimdi milyon dolarlık inşaat işleri yapan Kaya, Mehmet Aydın Uruguay'a ilk geldiğinde Aydın'ın Uruguay bağlantılarını sağlayan kişi olarak biliniyor. Mehmet Aydın'ın kullandığı ve görüntüleri basına yansıyan Ferrari de Osman Naim Kaya'nın üzerine kayıtlı... Aydın'ın Uruguay'daki mal varlığını Kaya'nın üzerine yaptığı ve Türkiye'den kaçırılan paralarla ilgili kilit isim olduğu iddia ediliyor. Uruguay makamlarıyla temasa geçilerek Kaya'nın iadesi talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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