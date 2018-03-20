Jetler Bomba Yağdırdı: Çok Sayıda Pkk'lı Öldürüldü
Bahçelievler'de 2 Milyon Liralık Sahte Parfüm Operasyonu
Galatasaraylı Fernando Muslera: Teklif Alıyorum
Yunanistan'dan Geri Adım! 2 Askeri İçin Nato Ve Ab'den Medet Ummuştu
Gözleriyle Takip Ediyor! Mezarlıkta Bulunan Oyuncak Bebek Korku Saçtı
Mohamed Salah, Didier Drogba'nın Rekoruna Göz Dikti
Yunanistan'a Koşarak Geçen Adanalı Hakkında Karar Verildi
Eczacıbaşı Vitra, Kadınlar Cev Kupasında Finale Yükseldi
Türkiye Kız Futsal Milli Takımı Dünya İkincisi Oldu
Yozgat'da Linç! Meydanda Soyundu, 50 Kişinin Saldırısına Uğradı
'tosuncuk' Az Kalsın 'guinnes Rekorlar Kitabı'na Girecekmiş
Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı
Dünyanın En Çok Kazanan Sporcusu Hamilton! İşte Aldığı Ücret
Milan, Real Madrid'in Genç Yıldızına Göz Dikti
Üniversite Hocası, Hakkında Çıkan Ölüm Haberini Ders Sırasında Öğrencilerinden Öğrendi
Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
Milli Takımın Yeni Formalarına Tepki Yağdı! Bu Nasıl Fiyat?
Tff, Aziz Yıldırım Ve Aykut Kocaman'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Papa'dan Fuhuş Özrü: Katolikler Adına Özür Diliyorum
15 Temmuz'da İstanbul'u İşgal Edeceklerdi, Ceza Yağdı!

'TOSUNCUK' AZ KALSIN 'GUİNNES REKORLAR KİTABI'NA GİRECEKMİŞ


'Tosuncuk' az kalsın 'Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecekmiş
Tarih : 20 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : 'tosuncuk' Az Kalsın 'guinnes Rekorlar Kitabı'na Girecekmiş(10/10)6

Çiftlik Bank'ın açılışına katılan Prof. Orhan Kural, Mehmet Aydın'ın rekor başvurusu yapmak istediğini söyledi. Prof. Kural açılışta yaşadıklarını anlattı.

ÇİFTLİKTE TAVUK GÖRMEDİ

Habertürk yayınına katılan Orhan Kural, Mehmet Aydın'ın açılışını yaptığı Çiftlik Bank tesisi için "En fazla Mavi yumurta yumurtlayan tavukların bulunduğu çiftlik rekoru" başvurusunda bulunmak istediğini ifade etti. Açılışa çağrıldığını belirten Kural tesiste tavuk göremediği için şaşırdığını söyledi.

"O MAVİ YUMURTALARI BİR YERDEN ALIP GETİRMİŞLER"

Orhan Kural şöyle konuştu:

Mehmet Aydın 5-6 mavi yumurta gösterip Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek istedi. Ancak tesiste hiçbir tavuk göremeyince şaşırdık. 'Tavuklar nerede' diye sorunca 'Sonra gelecek' cevabını aldık. Çiftlik ama bir tane tavuk yok. O mavi yumurtaları da bir yerden alıp getirmişler.

"KAYMAKAM BEY DE ŞÜPHELENDİ"

Kaymakam Bey de şüphelendi. Ama ben orada çıkıp da 'sahtekarlık yapıyorsunuz' diyecek halim yok ya. Bu olay nasıl bana döndü benim ne suçum var anlayamadım. Mehmet Aydın'la konuşmamda saf, fazla konuşmayan genç biri olarak geldi bana. Ama bunları muhakeme edecek yetkim yok. Ben buraya sadece rekor danışmanı olarak çağrıldım. Baktım bir takım hatalar var. Durduk orada.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Tosuncuk    Az  Kalsın    Guinnes  Rekorlar  Kitabı  Na  Girecekmiş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER