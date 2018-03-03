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TOSUN PAŞA'DAN İNGİLTERE'Yİ SALLAYAN GOL! SİFTAH YAPTI


Tosun Paşa'dan İngiltere'yi sallayan gol! Siftah yaptı
Tarih : 03 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Tosun Paşa'dan İngiltere'yi Sallayan Gol! Siftah Yaptı(9/10)5

Devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11'deki yerine geri döndü.

SAM ALLARDYCE, CENK TOSUN'A İLERİ UÇTA GÖREV ERDİ

Premier Lig'de Burnley ile karşılaşacak olan Everton'da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun'u ileri uçta görevlendirdi.

Cenk Tosun, bugün Everton'ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı. Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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