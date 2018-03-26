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Tosun, Dolandırdığı Paralarla Devler Listesine 83. Sıradan Girebiliyor
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Tosun, dolandırdığı paralarla devler listesine 83. sıradan girebiliyor

TOSUN, DOLANDIRDIĞI PARALARLA DEVLER LİSTESİNE 83. SIRADAN GİREBİLİYOR

1,5 yılda vatandaşın 1,2 milyar TL'sini alarak kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, dolandırdığı bu paralarla İSO 500 listesine 83. sıradan girebiliyor.

Tarih : 26 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Tosun, Dolandırdığı Paralarla Devler Listesine 83. Sıradan Girebiliyor(8/10)4

25 yaşındaki Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın, nam-ı diğer Tosun, 18 ayda binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçtı. İlk başlarda Tosun'un insanları 511 milyon TL dolandırdığı biliniyordu. Ancak dün yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde yürütülen Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin tüm dosyaların İstanbul'da toplanması için Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Toplanan paranın 511 milyon TL olduğu bilgisinin aksine, yazıda "1 milyar 139 milyon TL değerinde para toplandığı anlaşılmıştır" denildi. Yani Tosun insanlardan bilinen rakamın tam iki katından fazla dolandırmış.

83. SIRADAN GİRİYOR

Tosun, insanlardan topladığı bu parayla İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 listesinde bulunan şirketlerin net satışları dikkate alındığında listeye 83. sıradan girebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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