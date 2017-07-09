TOSİC'İN EŞİ JELENA, PAYLAŞIMLARIYLA SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU
Eşi Tosic ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da tatil yapan Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada büyük ses getirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi, Beşiktaşlıların yengesi Jelena Karleusa tatil sezonunu açtı.
SINIRLARI ZORLAYAN PAYLAŞIMLAR
Eşi Tosic ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da bulunan Jelena, tatil keyfini ailesiyle birlikte sürdürürken yaptığı paylaşımlarla da sınırları zorladı.
SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU
Yengenin twitter üzerinden yaptığı üst üste paylaşımlar, yüzlerce etkileşim aldı.
İşte Jelena'nın paylaşımları;
Kaynak: haberinburada
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