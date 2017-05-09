Daha çok mobilite ve incelik arayan kurumsal çalışanlar için bir dizüstü modeli Japon teknoloji devi Toshiba tarafından piyasaya çıkarılacak.



Daha çok mobilite ve incelik arayan kurumsal çalışanlar için bir dizüstü modeli Japon teknoloji devi Toshiba tarafından piyasaya çıkarılacak.



Kurumsal dünya için oldukça ince dizüstü bilgisayarlar üreten Toshiba, son ürünü Portégé X30 ile piyasada farklılaşmak istiyor. Model önceki ürünlere göre çok daha ince ve çok daha hafif olarak üretilmiş gözüküyor.



13.3 inçlik Full HD ekrana ile gelen Portégé X30 modelinin kasası magnezyum alaşımından oluşuyor. Kasanın toplam ağırlığı 1.04Kg seviyesindeyken kalınlığı ise 15.9mm olarak ölçülmüş.



Donanım olarak ise Intel vPro desteği olan Kaby Lake tabanlı Intel Core i5-7300U ve Intel Core i7-7600U tercih edilmiş. Intel Core i5 işlemcili versiyonda 8GB DDR4 2133MHz RAM bellek ve 256GB M.2 PCIe SSD bulunurken Intel Core i7 işlemcili versiyonda ise 16GB DDR4 2133MHz bellek ve 512GB M.2 PCIe SSD mevcut.



Her iki üründe de dokunmatik ekran, parmak izi okuyucu, yüz tanıma, HDMI portu, sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı arka aydınlatmalı klavye, USB 3.1 Tip-C portu, çift bant WiFi AC, Bluetooth 4.0, Ethernet, çift mikrofon, microSD kart okuyucu, TPM 2.0 gibi özellikler mevcut durumda.



Üst versiyon olanı 1899 dolar fiyat etiketine sahipken, alt versiyon için ise istenen fiyat 1449 dolar seviyesinde bulunmakta.



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