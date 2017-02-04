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Toshiba Nükleer Santral İşinden Çıkıyor
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toshiba nükleer santral işinden çıkıyor

TOSHİBA NÜKLEER SANTRAL İŞİNDEN ÇIKIYOR

Japon teknoloji devi Toshiba son zamanlarda nükleer santral işi konusunda karşılaştığı olumsuz mali tablolar sonucunda sektörden çıkma kararı aldı.

Tarih : 04 Şubat 2017, 09:52
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Japon teknoloji devi Toshiba son zamanlarda nükleer santral işi konusunda karşılaştığı olumsuz mali tablolar sonucunda sektörden çıkma kararı aldı.



2006 yılı içinde Japon teknoloji devi Toshiba ABD sınırları içinde aldiği nükleer santral ihalesinde sorunlar yaşamasından sonra oldukça yüksek bir miktarda hisse kaybına uğramıştı. Bu gelişmelerin ardından bu sıkıntılar sonucunda  zararı gidermek için bellek yongası bölümünü kısmi olarak satmıştı.



Gelen son bilgilere göre Şubat ayında  nükleer santral inşaatlarında uğradığı zararı açıklayacak olan Toshiba bunun sonucunda nükleer santral inşaatında daha fazla bulunmayacağını açıklayacak.



Toshiba iş kolunda çekileceğini söylemesinin ardından birçok şirket üretim yapmak için beklemede olsa da uzmanlar başka bir şirketin projeyi ortada almasının riskli olacağını belirtiyor. Ama birtakım analistlerde bu tip yüksek riskli durumları hiçbir şirketin kabul etmeyeceği ve Toshiba tarafından yapılmış olan projelerin yarım kalabileceğini belirtiyor.



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Etiketler: Toshiba  Nükleer  Santral  İşinden  Çıkıyor    haber

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