

Son zamanlarda ekonomik darboğaz yaşayan Japon teknoloji devi Toshiba daha önce bellek bölümünü kısmen satacağını söylemesine rağmen, tamamını elden çıkarma düşüncelerininde olduğunu vurguladı. Bu satın alım için ise en önde olarak gösterilen şirketler, Tayvanlı Foxconn ve Güney Koreli üretici SK Hynix oluyor.



Şirketin sahip olduğu bellek bölümü, 12 milyar dolara yakın bir değere sahipken Foxconn, SK Hynix ve -Broadcom şirketi, satın alım için 18 milyar dolar gibi bir meblayı gözden çıkardı.



Şirket yetkilileri için ise en önemli konulardan biriside Japonya içinde üretim yapılmaya devam edilmesi durumu. Toshiba da bu konudan dolayı bellek bölümünün sadece bir kısmını satıp büyük bölümünün yine kendisinde kalmasını sağlayarak üretim konusunda söz sahibi olmak istiyordu. Çünkü üretim başka bir ülkeye kaydırılırsa bu Japon çalışanlara dolayısıyla ülke ekonomisine de zarar vereceğe benziyor. Bu konuda öne çıkan diğer firma Broadcom ise bu konuda henüz net bir açıklama yapmış değil.



Sonuç olarak şirket birtakım bölümlerini elden çıkararak piyasadaki varlığını sürdürmenin planlarını yapıyor.