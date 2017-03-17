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torunoğulları: ajax'ın çıkmasını isterdim

TORUNOĞULLARI: AJAX'IN ÇIKMASINI İSTERDİM

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Avrupa Ligi'nde Lyon ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Tarih : 17 Mart 2017, 17:35
Puan Ver : Torunoğulları: Ajax'ın Çıkmasını İsterdim(5/10)6


Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Olympique Lyon'u değerlendiren Torunoğulları, Fransa'da birçok Beşiktaşlı taraftar olduğunu hatırlatarak, "Eninde sonunda bu 7 takımdan birini çekecektik, Lyon'a denk geldi. Lyon'a karşı avantajlıyız ve iyi bir taraftar sayımız var. Bunu muhakkak değerlendireceğiz." dedi.



Hedeflerinin Avrupa'da yollarına devam etmek olduğunu belirten Erdal Torunoğulları, "Biz, bu sene Türkiye için güzel şeyler yaptık. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah, bir sonraki kuraya da buraya geleceğiz. Zaten bir sonraki kura demek, sonrasında final demek. İyi bir kura çektiğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrasında Ajax takımıyla eşleşme ihtimalleri olduğunu ve bunun gerçekleşmediğini hatırlatan Torunoğulları, "Ajax'ın çıkmasını da isterdim. Kura çekiminde yöneticileriyle yan yana oturuyorduk. Spor bambaşka bir şeydir ve daha birleştiricidir." ifadelerini kullandı



 



kaynak:sabah








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