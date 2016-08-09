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torrentz kullanıcılarına veda ediyor

TORRENTZ KULLANICILARINA VEDA EDİYOR

Dünyanın en ünlü torrent arama sitelerinden biri olan Torrentz.eu artık kullanıcılarına veda etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 12:14
Puan Ver : Torrentz Kullanıcılarına Veda Ediyor(0/10)


Dünyanın en ünlü torrent arama sitelerinden biri olan Torrentz.eu artık kullanıcılarına veda etmeye hazırlanıyor.



Yasal olmayan içeriklerin paylaşıldığı torrent siteleri sırayla kapatılmaya devam ediliyor. En son KickassTorrents hayata veda etmiş, ve kurucusu olan  Artem Vaulin kara para aklama ve telif haklarını çiğnemekten tutuklanmıştı.



Bu olayın ardından yeni bir kapatma dalgası gelmesi  çok gecikmedi. Torrentz.eu kullanıcılarına kapandığını duyardı. Siteyi arama yapmak için kullanmak istediğinizde “Torrentz her zaman sizi sevecek. Elveda” yazısı kullanıcıların karşısına çıkıyor.



2003 yılında internet dünyasına giriş yapmış olan Torrentz hangi kararla kapatıldı henüz belli değil. Ama edinilen bazı bilgilere göre güvenlik nedeniyle bu kararın alınmış olabileceği söyleniyor.



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