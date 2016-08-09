Dünyanın en ünlü torrent arama sitelerinden biri olan Torrentz.eu artık kullanıcılarına veda etmeye hazırlanıyor.



Dünyanın en ünlü torrent arama sitelerinden biri olan Torrentz.eu artık kullanıcılarına veda etmeye hazırlanıyor.



Yasal olmayan içeriklerin paylaşıldığı torrent siteleri sırayla kapatılmaya devam ediliyor. En son KickassTorrents hayata veda etmiş, ve kurucusu olan Artem Vaulin kara para aklama ve telif haklarını çiğnemekten tutuklanmıştı.



Bu olayın ardından yeni bir kapatma dalgası gelmesi çok gecikmedi. Torrentz.eu kullanıcılarına kapandığını duyardı. Siteyi arama yapmak için kullanmak istediğinizde “Torrentz her zaman sizi sevecek. Elveda” yazısı kullanıcıların karşısına çıkıyor.



2003 yılında internet dünyasına giriş yapmış olan Torrentz hangi kararla kapatıldı henüz belli değil. Ama edinilen bazı bilgilere göre güvenlik nedeniyle bu kararın alınmış olabileceği söyleniyor.



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