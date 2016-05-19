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‘torpil listesi'nde whatsapp azizliği

‘TORPİL LİSTESİ'NDE WHATSAPP AZİZLİĞİ

Mülakatlar yapılmadan hangi müdüre kaç puan verileceğini gösteren bir “torpil listesi” hazırlandı. Ancak liste WhatsApp üzerinden “ilgili kişi” yerine yanlışlıkla okul müdürleri grubuna gönderilince skandal ortaya çıktı

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:51
Puan Ver : ‘Torpil Listesi'nde Whatsapp Azizliği(10/10)8


Muğla Seydikemer İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, 23 Mayıs'ta yapılacak okul müdürlüğü mülakatları öncesinde, hangi müdüre kaç puan verileceğini gösteren bir “torpil listesi” hazırladı. İlçe milli eğitimde şube müdürü olarak görev yapan Esma Çelik'in söz konusu listeyi, WhatsApp üzerinden “ilgili kişi” yerine yanlışlıkla okul müdürleri grubuna göndermesi, skandalı ortaya çıkardı.



Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'a kadar sürecek okul müdürlüğü mülakatları öncesinde bir skandala imza attı. İlçede görevli hangi öğretmenlerin, müdürlük mülakatında kaç puan alacağını günler öncesinden belirleyen ilçe milli eğitim, öğretmenlerin isimleri, branşları ve görev yerlerinin yazılı olduğu bir “torpil listesi” hazırladı.








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