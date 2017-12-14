Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson'a talip çıktı.

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014 sezonunun başında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelen 34 yaşındaki futbolcuya, ABD Major Ligi'nde mücadele eden Kanada kulübü Toronto FC talip oldu.

TORONTO'NUN TEKLİFİNİ DÜŞÜNECEK

Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek başarılı orta saha oyuncusu, bu konuda siyah-beyazlı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Atiba, kulübün böyle bir niyeti yoksa ara transfer döneminde Toronto FC'nin teklifini değerlendirmek istediğini söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞTÜLER

Atiba'dan memnun olduklarını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler, "Senin çok fazla hizmetin oldu. Performansından memnunuz. Genç oyunculara da örnek oluyorsun. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek" dediler.

Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki oyuncunun durumunu teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.

Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ve uzatma talebinde bulunduğunu söyleyen yöneticiler, "Ülkesinin takımlarından teklifler var. Kendisi de önünü görmek istiyor. Siz uzatalım derseniz sözleşmesini uzatacağız. Aksi takdirde ara transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi" dediler.

"DAHA GENÇ FUTBOLCU BULURSAK ALALIM, YOKSA KALSIN"

Atiba'nın çok kıymetli bir futbolcu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Takım için çok faydalı bir oyuncu. Evet yaşı ilerledi. Önümüzdeki sezon nasıl bir performans ortaya koyacağını bilemeyiz. Ben memnunum ama yerine daha genç ve daha iyi bir futbolcu bulabileceksek, ayrılmasına izin verebiliriz. Aksi takdirde ara transferde Atiba'nın gitmesine izin vermem" dedi.

Kanadalı oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: haberinburada